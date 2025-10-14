Из-за полномасштабной войны многие украинцы были вынуждены покинуть свои дома. искать бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется государством, сообщает Politeka.

Министерство развития общин и территорий Украины объясняет , что бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется в сотрудничестве с местными общинами, волонтерами и обычными гражданами.

Государство координирует процесс через официальные сервисы, позволяющие переселенцам найти убежище в удобном для них регионе. Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют физические лица, частные учреждения, а также учреждения коммунальной и государственной формы собственности.

Одним из самых удобных инструментов является онлайн-платформа «Прихисток». Она создана специально для того, чтобы внутренне перемещенные лица могли быстро найти безопасное место жительства.

Чтобы воспользоваться сервисом нужно зайти на сайт, нажать кнопку «Найти», выбрать «Украина» и свой регион. Затем ввести количество лиц, состав семьи и просмотреть доступные предложения. Если вариант подходит, можно связаться с владельцем.

Кроме этого, волонтеры создали еще одну платформу – «Допомагай». Она работает по схожему принципу и позволяет найти крышу над головой. Здесь часто публикуют объявления не только частные хозяева, но и благотворительные организации, которые предоставляют комнаты или дома нуждающимся в убежище.

Местные власти также активно вовлекаются в расселение. В областной военной администрации и органах местного самоуправления действуют программы, предусматривающие предоставление социального жилища в местах компактного поселения.

Лица, желающие поселиться в таких локациях, должны сообщить об этом во время эвакуации или по прибытии в новый город. Сделать это можно через гуманитарные штабы или горячие линии местных властей.

