Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стало новим ударом по сімейних бюджетах місцевих мешканців.

Підвищення тарифів на опалення в Полтавській області відбулося в одному з міст регіону, повідомляє Politeka.

Як йдеться на сайті КП «Лубнитеплоенерго», з 1 жовтня 2025 року набули чинності нові розцінки, адже підвищення тарифів на опалення в Полтавській області стало вимушеним кроком.

У повідомленні зазначається, що оновлені ціни стосуються не лише вартості теплової енергії, а й її виробництва, транспортування та постачання для різних категорій споживачів.

Зміни відбулися у межах чинного законодавства, яке вимагає, щоб розцінки на ЖКП відображали економічно обґрунтовані витрати підприємства. Попередня вартість діяла ще з серпня 2024 року, її затвердила обласна рада.

Тодішні ціни враховували як постачання гарячої води з витратами на обслуговування теплових пунктів, так і без них. Підприємство наголошує, що рівень відшкодування витрат за старими розцінками становив лише близько 76 відсотків.

Це означає, що решту доводилося покривати самостійно, що стало фінансово неможливим через зростання вартості енергоносіїв.

Тому фахівці «Лубнитеплоенерго» провели детальні розрахунки, які показали необхідність підвищення тарифів на опалення в Полтавській області.

Нагадаємо, що вартість природного газу для населення раніше становила приблизно 6183 грн за тисячу кубометрів, тоді як для бюджетних установ та інших споживачів - сума перевищує 13 тисяч.

Крім того, додаткові витрати зумовлені оплатою транспортування та розподілу газу. Усе це збільшує собівартість теплової енергії.

