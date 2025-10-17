Местные жители переживают о том, реальн ли дефицит продуктов в Киевской области, поэтому рассказываем об этом больше.

В последние недели в Киевской области резко выросли ценники на тепличные помидоры, что стало очевидным сигналом дефицита продуктов, сообщает Politeka.

Потребители замечают, что ранее стоивший относительно доступно овощ теперь подорожал. Причины такого явления связаны с сезонным сокращением урожая, то есть определенным дефицитом продуктов в Киевской области. Кроме этого, свое влияние оказывают и активные закупки крупных торговых сетей.

Аналитики EastFruit сообщают, что предложение тепличных томатов на рынке существенно снизилось. Дефицит продуктов в Киевской области становится ощутимым. Но о голоде или пустых полках пока речь не идет, говорят эксперты.

На более высокую стоимость томатов влияет сезонность производства, ведь с открытого грунта поступает гораздо меньше продукции, а пика полевого урожая уже нет.

Согласно данным ежедневного мониторинга, только в течение этой недели тепличные помидоры подорожали на 14 процентов. Производители отгружают продукцию по цене от 35 до 55 гривен за килограмм, что соответствует примерно 0,85–1,33 доллара.

Стоимость овощей зависит от калибра, качества и объема партии. Представители тепличных хозяйств объясняют, что повышение ценников произошло из-за роста спроса среди отечественных розничных сетей и оптовых компаний.

Также поддерживает высокую стоимость удорожания грунтовых помидоров. На них ценники повысились из-за сезонного спада производства.

Несмотря на нынешнюю динамику, нанлитики отмечают, что товар остается относительно доступным. В среднем помидоры стоят на 30 процентов дешевле, чем в начале сентября прошлого года.

