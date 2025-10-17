Жителям радять підготувати оселі до можливого пізнішого початку опалювального сезону 2025 року в Одесі.

Початок опалювального сезону 2025 року в Одесі планується з 1 листопада 2025 року, повідомляє Politeka.

За інформацією офіційного каналу міської ради, Кабінет Міністрів України затвердив нові строки опалювального періоду — від 1 листопада 2025-го до 31 березня 2026 року. Раніше зимовий сезон тривав із 15 жовтня по 15 квітня, тож цьогоріч старт відтерміновано майже на два тижні. Важливо підкреслити, що державні субсидії та пільги на опалення поширюватимуться тільки у межах офіційного періоду.

Будинки з даховими котельнями та ОСББ, які почнуть подачу тепла раніше, компенсацій не отримають, оскільки такі об’єкти працюють напряму з "Нафтогаз Трейдинг". Заступниця міського голови Ганна Позднякова зазначила, що остаточну дату запуску тепла визначає місцева влада.

Орієнтовно це 1 листопада, однак дефіцит газу та складна ситуація в енергосистемі можуть змінити графік. Постанову уряду ухвалено 8 жовтня, проте оновлені договори теплопостачальним підприємствам від "Нафтогаз Трейдинг" ще не надійшли. Міська адміністрація очікує подальших рішень постачальника та уряду перед фактичним стартом опалення.

Жителям радять підготувати оселі до можливого пізнішого початку опалювального сезону 2025 року в Одесі. Насамперед варто утеплити житло, щоб зберегти тепло та зменшити витрати. Офіційні строки опалювального періоду та пільги допомагають планувати використання ресурсів відповідально.

Своєчасна підготовка будинків та організація подачі тепла дозволять забезпечити комфорт усім мешканцям протягом зимового сезону, навіть якщо фактична дата запуску відрізнятиметься від орієнтовної.

