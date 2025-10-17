Жителям советуют подготовить дома к возможному более позднему началу отопительного сезона 2025 года в Одессе.

Начало отопительного сезона 2025 в Одессе планируется с 1 ноября 2025, сообщает Politeka.

По информации официального канала городского совета, Кабинет Министров Украины утвердил новые сроки отопительного периода - с 1 ноября 2025-го по 31 марта 2026 года. Ранее зимний сезон длился с 15 октября по 15 апреля, так что в этом году старт отсрочен почти на две недели. Важно подчеркнуть, что государственные субсидии и льготы на отопление будут распространяться только в рамках официального периода.

Дома с кровельными котельными и ОСМД, которые начнут подачу тепла раньше, компенсаций не получат, поскольку такие объекты работают напрямую с "Нефтегаз Трейдинг". Заместитель городского головы Анна Позднякова отметила, что окончательную дату запуска тепла определяют местные власти.

Примерно это 1 ноября, однако дефицит газа и сложная ситуация в энергосистеме могут изменить график. Постановление правительства принято 8 октября, однако обновленные договоры теплоснабжающим предприятиям от "Нефтегаз Трейдинг" еще не поступили. Городская администрация ожидает дальнейших решений поставщика и правительства перед фактическим стартом отопления.

Жителям советуют подготовить дома к возможному более позднему началу отопительного сезона 2025 года в Одессе. Прежде всего, стоит утеплить жилье, чтобы сохранить тепло и уменьшить расходы. Официальные сроки отопительного периода и льготы помогают планировать использование ресурсов ответственно.

Своевременная подготовка домов и организация подачи тепла позволят обеспечить комфорт всем жильцам в течение зимнего сезона, даже если фактическая дата запуска будет отличаться от ориентировочной.

