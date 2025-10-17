Подорожчання проїзду у Львівській області торкнеться не всіх пасажирів, а лише деяких.

Подорожчання проїзду у Львівській області набрало чинності у Дрогобичі та передбачає зміни тарифів у громадському транспорті, повідомляє Politeka.

Нові розцінки визначені для різних категорій пасажирів із урахуванням способу оплати та наявності пільг.

Оплата готівкою зросла з 15 до 20 гривень за поїздку, тоді як власники «Карти дрогобичанина» зберігають тариф у 15 грн. Окрім того, введено проміжний тариф 18 гривень для безконтактних платежів банківськими картками, що стимулює безготівкові розрахунки та спрощує облік пасажирів.

У виконкомі зазначають, що використання безготівки дозволяє точніше контролювати навантаження на маршрути, враховувати кількість пільгових громадян і вести облік пасажиропотоку. Водночас уточнено, хто має право на безкоштовний проїзд у межах громади: учасники бойових дій, добровольці АТО та ООС, захисники України, люди з інвалідністю через війну та їх супроводжуючі, потерпілі від аварії на ЧАЕС, ветерани служби, реабілітовані, діти з інвалідністю, багатодітні сім’ї та родини загиблих чи зниклих безвісти військовослужбовців.

Пенсіонери, особи з інвалідністю ІІІ групи старші 60 років і опікуни дітей-сиріт отримують право на 20 безкоштовних поїздок щомісяця при наявності «Картки жителя Дрогобицької ТГ». Учні закладів середньої освіти користуються безоплатним проїздом до 19:30 щодня під час навчального року, крім вихідних, за пред’явленням учнівського квитка.

Отже, подорожчання проїзду у Львівській області у Дрогобичі торкнеться насамперед пасажирів, які сплачують готівкою, а власники карток громади продовжують користуватися транспортом за старим тарифом. Нові ставки та стимулювання безконтактних платежів дозволяють ефективніше контролювати пасажиропотік та балансувати між платними й пільговими категоріями.

