Подорожание проезда во Львовской области коснется не всех пассажиров, а только некоторых.

Поорожание проезда во Львовской области вступило в силу в Дрогобыче и предусматривает изменение тарифов в общественном транспорте, сообщает Politeka.

Новые цены определены для разных категорий пассажиров с учетом способа оплаты и наличия льгот.

Оплата наличными выросла с 15 до 20 гривен за поездку, тогда как владельцы «Карты дрогобычанина» сохраняют тариф в 15 грн. Кроме того, введен промежуточный тариф 18 гривен для бесконтактных платежей банковскими картами, что стимулирует безналичные расчеты и упрощает учет пассажиров.

В исполкоме отмечают, что использование безналичности позволяет более точно контролировать нагрузку на маршруты, учитывать количество льготных граждан и вести учет пассажиропотока. В то же время уточнено, кто имеет право на бесплатный проезд в рамках общины: участники боевых действий, добровольцы АТО и ООС, защитники Украины, люди с инвалидностью из-за войны и их сопровождающие, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны службы, реабилитированные, дети с инвалидностью, многодетные семьи и семьи.

Пенсионеры, лица с инвалидностью ІІІ группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот получают право на 20 бесплатных поездок ежемесячно при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся заведений среднего образования пользуются безвозмездным проездом до 19:30 каждый день во время учебного года, кроме выходных, по предъявлению ученического билета.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче коснется прежде всего пассажиров, которые платят наличными, а держатели карт общины продолжают пользоваться транспортом по старому тарифу. Новые ставки и стимулирование бесконтактных платежей позволяют более эффективно контролировать пассажиропоток и балансировать между платными и льготными категориями.

