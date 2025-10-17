Подорожчання проїзду в Житомирі офіційно набуло чинності з 20 вересня за рішенням міського виконкому, повідомляє Politeka.

Нові тарифи підготувала робоча група, яка опікується розвитком транспорту. До неї увійшли представники КП «Трамвайно-тролейбусне управління» та приватних перевізників.

Причиною перегляду вартості стали збільшені витрати на електроенергію, пальне, мастильні матеріали, страхування та обслуговування рухомого складу. За даними міської ради, у серпні громадським транспортом скористалися понад 850 тисяч пасажирів, з яких приблизно 120 тисяч — пільговики, які користувалися послугами безкоштовно. Це створювало щорічні видатки міського бюджету на суму близько 215 мільйонів гривень для компенсації роботи «ЖТТУ», оскільки держава не фінансувала пільгові перевезення.

Фактична собівартість однієї поїздки становить 37,94 гривні для тролейбусів та 31,77 гривні для автобусів. Водночас 27 категорій громадян, включно з пенсіонерами, учасниками бойових дій та людьми з інвалідністю І–ІІ груп, зберегли право на безкоштовний проїзд.

Нові тарифи передбачають оплату тролейбусом — 10 гривень через транспортну карту або 12 гривень банківською карткою, а автобусом — 15 гривень незалежно від способу платежу. Учні та пільговики залишаються на попередніх умовах користування транспортом.

Для порівняння, у Вінниці електротранспорт коштує 12 гривень, у Черкасах — 13, у Хмельницькому — 9, а у Львові — до 25 гривень залежно від маршруту. Отже, подорожчання проїзду в Житомирі стало частиною оновленої тарифної системи, що спрямована на стабільне фінансування перевізників та ефективну організацію міського транспорту.

