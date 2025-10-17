«Київпастранс» просить пасажирів вибачити за тимчасові незручності та враховувати новий графік руху транспорту в Києві під час планування своїх поїздок.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме у вихідні дні через проведення сезонних ярмарків на кількох вулицях столиці, повідомляє Politeka.

За інформацією «Київпастрансу», зміни стосуватимуться семи автобусних маршрутів і одного тролейбусного. Тимчасові коригування діятимуть у суботу, 18 жовтня, та в неділю, 19 жовтня.

У суботу, 18 жовтня, маршрути змінять автобуси №2, №39, №98, №110 і тролейбус №34. У цей день ярмарки проходитимуть на вулицях Голосіївській, Сержа Лифаря, Йорданській, Академіка Шалімова, Татарській і Сулеймана Стальського. З початку руху й до завершення заходів транспорт курсуватиме за тимчасовими схемами.

Автобус №2 рухатиметься від вулиці Вахтанга Кікабідзе до проспекту Відрадного за звичним маршрутом, далі — бульваром Вацлава Гавела без заїзду на проспект Відрадний, вулиці Академіка Шалімова та Стражеска, після чого прямуватиме вулицею Віталія Скакуна.

№39 у напрямку Лисогірського провулка курсуватиме проспектом Голосіївським, далі проспектом Науки, вулицею Лисогірською до транспортної розв’язки на перетині з Ракетною та Панорамною, а у зворотному напрямку — за діючим маршрутом.

№98 проходитиме Радунською, Будищанською, Оноре де Бальзака (непарна сторона), Олександри Екстер, проспектом Червоної Калини, вулицями Сержа Лифаря, Пухівською до ТЕЦ-6.

№110 курсуватиме Радунською, Градинською, Оноре де Бальзака (парна сторона), Олександри Екстер, Червоною Калиною, Сержа Лифаря та Миколи Закревського до станції метро «Площа Українських Героїв».

№34 тимчасово працюватиме на відрізку від вулиці Північної до проспекту Степана Бандери.

У неділю, 19 жовтня, рух змінять автобуси №31, №110 та №112. Автобус №31 прямуватиме від станції метро «Політехнічний інститут» проспектом Берестейським, вулицями Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівською, Білоруською, Деревлянською, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівською, Князя Володимира Мономаха до Татарської.

Автобуси №110 і №112 їхатимуть від станцій метро «Площа Українських Героїв» і «Лук’янівська» до Райдужної, далі — вулицями Івана Микитенка, Сірожупанників, Сулеймана Стальського, після чого повертатимуться на звичні траси.

«Київпастранс» просить пасажирів вибачити за тимчасові незручності та враховувати новий графік руху транспорту в Києві під час планування своїх поїздок.

