«Киевпасстранс» просит пассажиров простить за временные неудобства и учитывать новый график движения транспорта в Киеве при планировании своих поездок.

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать в выходные дни из-за проведения сезонных ярмарок на нескольких улицах столицы, сообщает Politeka.

По информации « Киевпасстранса », изменения будут касаться семи автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Временные корректировки будут действовать в субботу, 18 октября и в воскресенье, 19 октября.

В субботу, 18 октября, маршруты сменят автобусы №2, №39, №98, №110 и троллейбус №34. В этот день ярмарки будут проходить на улицах Голосеевской, Сержа Лифаря, Иорданской, Академика Шалимова, Татарской и Сулеймана Стальского. С начала движения и до завершения мероприятий транспорт будет курсировать по временным схемам.

Автобус №2 будет двигаться от улицы Вахтанга Кикабидзе до проспекта Отрадного по привычному маршруту, дальше — по бульвару Вацлава Гавела без заезда на проспект Отрадный, улицы Академика Шалимова и Стражеско, после чего будет следовать по улице Виталия Скакуна.

№39 в направлении Лысогорского переулка будет курсировать по проспекту Голосеевскому, далее по проспекту Науки, улице Лысогорской к транспортной развязке на пересечении с Ракетной и Панорамной, а в обратном направлении — по действующему маршруту.

№98 будет проходить Радунской, Будищанской, Оноре де Бальзака (нечетная сторона), Александры Экстер, проспектом Червоной Калины, улицами Сержа Лифаря, Пуховской до ТЭЦ-6.

№110 будет курсировать Радунской, Градинской, Оноре де Бальзака (парная сторона), Александры Экстер, Красной Калиной, Сержа Лифаря и Николая Закревского на станцию ​​метро «Площадь Украинских Героев».

№34 будет временно работать на отрезке от улицы Северной до проспекта Степана Бандеры.

В воскресенье, 19 октября, движение сменят автобусы №31, №110 и №112. Автобус №31 будет следовать от станции метро «Политехнический институт» по проспекту Берестейскому, улицам Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревской, Белорусской, Деревлянской, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровской, Князя Владимира Мономаха до Таня.

Автобусы №110 и №112 будут ехать от станций метро «Площадь Украинских Героев» и «Лукьяновская» до Радужной, дальше — по улицам Ивана Микитенко, Сирожупанников, Сулеймана Стальского, после чего будут возвращаться на привычные трассы.

