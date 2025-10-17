Робота для пенсіонерів у Кривому Розі сьогодні стає все доступнішою, тож розповідаємо, кому і за що обіцяють платити гарні гроші.

Робота для пенсіонерів у Кривому Розі представлена різними напрямками, серед яких є вакантні місця на автозаправці, у службі доставки та на харчовому виробництві, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, кожна з цих робіт для пенсіонерів у Кривому Розі має свої переваги, зручний графік і зрозумілі обов’язки.

Однією з актуальних пропозицій є посада молодшого оператора або заправника АЗС у селі Вільне з оплатою від 12 500 гривень плюс чайові. Працівників офіційно оформлюють з першого дня, забезпечують вчасною зарплатою, оплачуваними відпустками та лікарняними.

Крім того, кожен отримує безкоштовне медичне страхування, що включає купівлю ліків, лабораторні дослідження та медогляди. Колектив компанії дружній, підтримує новачків і завжди готовий допомогти.

Обов’язки передбачають заправку автомобілів, консультування клієнтів при виборі пального та підтримання чистоти обладнання і території. Ця робота для пенсіонерів у Кривому Розі підходить тим, хто хоче спілкуватися з людьми, цінує порядок і дисципліну.

Ще одна пропозиція - водій з власним автомобілем типу бус об’ємом 12 кубів. Зарплата становить від 40 000 до 45 000. Роботодавець гарантує офіційну оплату, оплачувані лікарняні, відпустки та відрядження, а також медичне страхування і можливість кар’єрного зростання.

Третій варіант - посада формувальника тіста на виробництві хлібобулочних виробів із оплатою від 18 000 до 24 000. Роботодавець пропонує безкоштовний транспорт, харчування та зручний змінний графік.

