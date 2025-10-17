Робота для пенсіонерів у Кривому Розі представлена різними напрямками, серед яких є вакантні місця на автозаправці, у службі доставки та на харчовому виробництві, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на сайті work.ua, кожна з цих робіт для пенсіонерів у Кривому Розі має свої переваги, зручний графік і зрозумілі обов’язки.

Однією з актуальних пропозицій є посада молодшого оператора або заправника АЗС у селі Вільне з оплатою від 12 500 гривень плюс чайові. Працівників офіційно оформлюють з першого дня, забезпечують вчасною зарплатою, оплачуваними відпустками та лікарняними.

гривні, гроші

Крім того, кожен отримує безкоштовне медичне страхування, що включає купівлю ліків, лабораторні дослідження та медогляди. Колектив компанії дружній, підтримує новачків і завжди готовий допомогти.

Обов’язки передбачають заправку автомобілів, консультування клієнтів при виборі пального та підтримання чистоти обладнання і території. Ця робота для пенсіонерів у Кривому Розі підходить тим, хто хоче спілкуватися з людьми, цінує порядок і дисципліну.

Ще одна пропозиція - водій з власним автомобілем типу бус об’ємом 12 кубів. Зарплата становить від 40 000 до 45 000. Роботодавець гарантує офіційну оплату, оплачувані лікарняні, відпустки та відрядження, а також медичне страхування і можливість кар’єрного зростання.

Третій варіант - посада формувальника тіста на виробництві хлібобулочних виробів із оплатою від 18 000 до 24 000. Роботодавець пропонує безкоштовний транспорт, харчування та зручний змінний графік.

