Работа для пенсионеров в Кривом Роге сегодня становится все доступнее, поэтому рассказываем, кому и за что обещают платить хорошие деньги.

Работа для пенсионеров в Кривом Роге представлена ​​разными направлениями, среди которых есть вакантные места на автозаправке, в службе доставки и на пищевом производстве, сообщает Politeka.

Как свидетельствуют объявления на сайте work.ua, у каждой из этих работ для пенсионеров в Кривом Роге есть свои преимущества, удобный график и понятные обязанности.

Одним из актуальных предложений является должность младшего оператора или заправщика АЗС в селе Вольное с оплатой от 12 500 гривен плюс чаевые. Работников официально оформляют с первого дня, обеспечивают своевременную зарплату, оплачиваемые отпуска и больничные.

Кроме того, каждый получает бесплатное медицинское страхование, включающее в себя покупку лекарств, лабораторные исследования и медосмотры. Коллектив компании дружен, поддерживает новичков и всегда готов помочь.

Обязанности подразумевают заправку автомобилей, консультирование клиентов при выборе горючего и поддержание чистоты оборудования и территории. Эта работа для пенсионеров в Кривом Роге подходит тем, кто хочет общатся с людьми, ценит порядок и дисциплину.

Еще одно предложение – водитель с собственным автомобилем типа бус объемом 12 кубов. Зарплата составляет от 40 000 до 45 000. Работодатель гарантирует официальную оплату, оплачиваемые больничные, отпуска и командировки, а также медицинское страхование и возможность карьерного роста.

Третий вариант – должность формировщика теста на производстве хлебобулочных изделий с оплатой от 18 000 до 24 000. Работодатель предлагает бесплатный транспорт, питание и удобный сменный график.

