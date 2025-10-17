Міська влада закликає бути уважними, дотримуватися тимчасових схем організації руху транспорту в Харкові та враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Обмеження руху транспорту в Харкові вводиться через роботи на переїзді, проте вони носять лише тимчасовий характер, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили міська рада.

У Харкові тимчасово обмежать рух транспорту через відокремлений трамвайний переїзд на перехресті вулиць Академіка Павлова та Валентинівської. Обмеження діятимуть у період із 9:00 17 жовтня до 17:00 20 жовтня. Таке рішення ухвалено у зв’язку з проведенням запланованих ремонтних робіт на ділянці трамвайних колій.

Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, під час цього періоду фахівці виконуватимуть комплекс робіт із облаштування верхнього покриття трамвайного переїзду. Йдеться про вирівнювання полотна, заміну зношених елементів, а також відновлення асфальтового шару у місцях, де транспортні засоби перетинають трамвайні колії.

Такі заходи спрямовані на підвищення безпеки дорожнього проїзду, зниження шумового навантаження та продовження строку експлуатації колійного покриття.

У департаменті зазначають, що ремонтні роботи виконуються у рамках планового технічного обслуговування об’єктів транспортної інфраструктури міста. Оновлення покриття трамвайного переїзду дозволить усунути нерівності, які виникли внаслідок інтенсивного проїзду транспорту, і забезпечить комфортніші умови як для водіїв, так і для пасажирів трамваїв.

На час обмеження руху транспорту в Харкові водії зможуть об’їжджати закриту ділянку вільними від виконання робіт смугами. Для цього будуть встановлені відповідні дорожні знаки та попереджувальні інформаційні щити, що допоможуть орієнтуватися на місці.

Міська влада закликає бути уважними, дотримуватися тимчасових схем організації руху та враховувати обмеження під час планування маршрутів.

