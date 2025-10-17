Городские власти призывают быть внимательными, соблюдать временные схемы организации движения транспорта в Харькове и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

Ограничение движения транспорта в Харькове вводится из-за работ на переезде, однако они носят лишь временный характер, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили городской совет.

В Харькове временно ограничат движение транспорта из-за обособленного трамвайного переезда на перекрестке улиц Академика Павлова и Валентиновской. Ограничения будут действовать в период с 9.00 17 октября до 17.00 20 октября. Такое решение было принято в связи с проведением запланированных ремонтных работ на участке трамвайных путей.

Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета, в этот период специалисты будут выполнять комплекс работ по обустройству верхнего покрытия трамвайного переезда. Речь идет об выравнивании полотна, замене изношенных элементов, а также восстановлении асфальтового слоя в местах, где транспортные средства пересекают трамвайные пути.

Такие мероприятия направлены на повышение безопасности дорожного проезда, снижение шумовой нагрузки и продление срока эксплуатации путевого покрытия.

В департаменте отмечают, что ремонтные работы производятся в рамках планового технического обслуживания объектов транспортной инфраструктуры города. Обновление покрытия трамвайного переезда позволит устранить возникшие вследствие интенсивного проезда транспорта неровности и обеспечит более комфортные условия как для водителей, так и для пассажиров трамваев.

Во время ограничения движения транспорта в Харькове водители смогут объезжать закрытый участок свободными от выполнения работ полосами. Для этого будут установлены соответствующие дорожные знаки и предупредительные щиты, которые помогут ориентироваться на месте.

Городские власти призывают быть внимательными, соблюдать временные схемы организации движения и учитывать ограничения при планировании маршрутов.

