Отдельные внутриперемещенные лица должны подтвердить лицо, чтобы в дальнейшем получать денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области, сообщает Politeka.

Для этого необходимо пройти физическую идентификацию до 1 ноября 2025 года .

Если процедура не будет выполнена вовремя, выплаты будут временно остановлены до момента проверки данных и подтверждения права на социальную поддержку.

Физическая идентификация является обязательным для нескольких групп граждан, пользующихся государственной помощью. К ним относятся:

малообеспеченные семьи, получающие средства на базовые нужды;

семьи, где воспитываются дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки;

люди с инвалидностью, в частности, дети с инвалидностью и лица с детства;

граждане, достигшие пенсионного возраста, но не получающие пенсию из-за отсутствия необходимого стажа;

приемные родители, опекуны и воспитатели, получающие вознаграждение за уход за детьми или подопечными;

те, кто заботится о лицах с инвалидностью или нетрудоспособных родственниках;

семьи, в составе которых есть дети с тяжелыми болезнями, нуждающимися в постоянной поддержке.

Процедура предусматривает проверку личности и подтверждение ее нахождения на подконтрольной Украине территории. Это делается, чтобы предотвратить злоупотребления и гарантировать справедливость в начислении социальных выплат.

Получить разъяснения о прохождении идентификации, необходимых документах и ​​условиях проведения можно в отделениях Пенсионного фонда Украины. Там предоставляют подробную консультацию каждому получателю.

Такое подтверждение статуса позволяет продлить денежную помощь для ВПЛ в Черкасской области без перерывов и обеспечить законность выплат.

Источник: На пенсии.

