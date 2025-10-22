Початок опалювального сезону 2025 року у Черкасах залежить від погодних умов та готовності теплового господарства міста.

Початок опалювального сезону 2025 року у Черкасах є важливим питанням для міста та його мешканців, адже від підготовки теплових мереж залежить безперебійна робота опалення та гарячого водопостачання, повідомляє Politeka.

За інформацією міського голови Анатолія Бондаренка, комунальне підприємство Черкаситеплокомуненерго повністю підготувало систему до старту сезону, а першими тепло отримають заклади соціальної сфери, зокрема школи, дитячі садки та лікарні. Підключення відбувається за ініціативою керівників цих установ у разі необхідності, і теплоносій вже готовий до подачі.

Станом на 14 жовтня умови для запуску опалення в багатоквартирних будинках ще не сформовані, повідомив директор КП Павло Карась. Рішення про початок подачі тепла буде ухвалене лише тоді, коли середньодобова температура протягом трьох днів не перевищуватиме +8 °C. На четвертий день виконавчий комітет міської ради має право офіційно розпочати сезон.

Крім того, підприємство враховує прогноз погоди, аби уникнути передчасного запуску системи, коли після короткочасного похолодання очікується потепління. Для повного заповнення мереж теплоносієм та розповітрювання потрібно щонайменше три дні.

Міська рада також спростувала інформацію про нібито перенесення старту сезону на 1 листопада. У Міненерго пояснили, що ця дата стосується лише термінів дії спеціальних обов’язків для учасників ринку газу, а не фактичного включення опалення у житлових будинках. Дата початку опалювального сезону 2025 року у Черкасах визначається органами місцевого самоврядування відповідно до постанови Кабміну № 830 від 21 серпня 2019 року, орієнтуючись на середньодобові температурні показники.

Подача тепла першочергово здійснюється для закладів соціальної сфери, щоб забезпечити комфортні умови для навчання, лікування та перебування дітей. Після цього поступово підключаються житлові будинки та інші споживачі, що дозволяє гарантувати безперебійну роботу системи опалення та гарячого водопостачання у всьому місті.

