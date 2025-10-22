Новий графік руху транспорту в Миколаєві допоможе громадянам зорієнтуватися під час ремонту та скоригувати щоденні поїздки.

Новий графік руху транспорту в Миколаєві набуде чинності з 22 по 25 жовтня у зв’язку з проведенням аварійно-ремонтних робіт, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Причиною змін стали роботи МКП «Миколаївводоканал», що потребують тимчасового обмеження руху на окремих ділянках міста.

Зміни торкнуться двох трамвайних маршрутів. Маршрут №7 (Широка Балка — Центральний ринок) працюватиме частково за скоригованим шляхом. Зокрема, трамваї, що прямують з Центрального ринку в напрямку Широкої Балки, курсуватимуть вулицею Кузнецька. Рух у зворотному напрямку — зі Широкої Балки до Центрального ринку — залишиться без змін, зазначили в пресслужбі підприємства.

Щодо маршруту №10 (Широка Балка — Промзона), він тимчасово не курсуватиме на всьому маршруті протягом зазначеного періоду. Пасажирів просять планувати поїздки заздалегідь та користуватися альтернативними маршрутами громадського транспорту, щоб уникнути затримок і незручностей.

Про відновлення роботи трамваїв та повернення до звичного маршруту мешканців повідомлять додатково через офіційні сторінки комунального підприємства та Миколаївської міської ради. В інформації наголошується, що зміни є тимчасовими та пов’язані виключно з проведенням необхідних технічних робіт, які забезпечують належний стан міської інфраструктури.

Отже, новий графік руху транспорту в Миколаєві допоможе громадянам зорієнтуватися під час ремонту та скоригувати щоденні поїздки, забезпечуючи безпеку й оперативність перевезень у місті.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області: українцям доступні виплати до 11 тисяч гривень.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.