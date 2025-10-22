Новый график движения транспорта в Николаеве поможет гражданам сориентироваться при ремонте и скорректировать ежедневные поездки.

Новый график движения транспорта в Николаеве вступит в силу с 22 по 25 октября в связи с проведением аварийно ремонтных работ, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет коммунальное предприятие « Николаевэлектротранс ».

Причиной смен стали работы МКП «Николаевводоканал», требующие временного ограничения движения на отдельных участках города.

Изменения коснутся двух трамвайных маршрутов. Маршрут №7 (Широкая Балка — Центральный рынок) будет работать частично по скорректированному пути. В частности, трамваи, следующие из Центрального рынка в направлении Широкой Балки, будут курсировать по улице Кузнецкая. Движение в обратном направлении – с Широкой Балки в Центральный рынок – останется без изменений, отметили в пресс-службе предприятия.

Относительно маршрута №10 (Широкая Балка — Промзона), он временно не будет курсировать по всему маршруту в течение указанного периода. Пассажиров просят планировать поездки заранее и пользоваться альтернативными маршрутами общественного транспорта во избежание задержек и неудобств.

О возобновлении работы трамваев и возвращении к привычному маршруту жителей сообщат дополнительно через официальные страницы коммунального предприятия и Николаевского городского совета. В информации отмечается, что изменения временные и связаны исключительно с проведением необходимых технических работ, обеспечивающих надлежащее состояние городской инфраструктуры.

Новый график движения транспорта в Николаеве поможет гражданам сориентироваться во время ремонта и скорректировать ежедневные поездки, обеспечивая безопасность и оперативность перевозок в городе.

