Новий графік руху транспорту в Тернопільській області передбачає зміни у Чорткові, що торкнуться вулиць Маньовського та Й.Сліпого.

Від 1 листопада ці ділянки стануть односторонніми, повідомляє Чортківська міська рада. По вулиці Маньовського транспорт рухатиметься у напрямку Д.Пігута, а по вул. Й.Сліпого — до вул. Незалежності. Таке рішення ухвалили задля впорядкування потоку авто та організації зупинки громадського транспорту біля центральної міської лікарні.

Практика показує, що у робочі години на вулиці Й.Сліпого часто виникають затори через великий потік автомобілів і паркування біля дитячого садка №3 та лікарні. Це створює дискомфорт для водіїв і пішоходів. Запровадження одностороннього руху має зробити цю ділянку безпечнішою та зручною для всіх учасників дорожнього руху. Нова схема вже погоджена Управлінням патрульної поліції Тернопільської області.

Комунальні служби наразі наносять нову дорожню розмітку, включно з пішохідними переходами, та встановлюють відповідні дорожні знаки. Окрім цього, незабаром запустять новий маршрут громадського транспорту №15 «Золотарка – Поліклініка – Центр – АС», що дозволить мешканцям швидко дістатися до міської лікарні. На вул. Й.Сліпого буде облаштовано нову зупинку, щоб забезпечити комфортне пересування пасажирів.

Отже, новий графік руху транспорту в Тернопільській області у Чорткові передбачає не лише односторонній рух на ключових вулицях, а й також покращення організації пересування та безпеки для всіх учасників руху.

