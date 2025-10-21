Обленерго попередило про нові графіки відключення світла в Харківській області на 22 та 23 жовтня 2025 року.

У деяких громадах Харківської області 22 та 23 жовтня 2025 року знову діятимуть локальні графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Зокрема спеціалісти Богодухівського району електричних мереж обленерго попереджають, що у звʼязку з проведенням планових ремонтних робіт у середу, 22 жовтня, з 9:00 до 17:00 часткові графіки відключення світла діятимуть у таких населених пунктах:

Богодухів (вул. Благовіщенська, Гетьмана Сагайдачного,, Дружби, Зарічна, Миколи Оверченко, Михайла Дерегуса, Мусійчанська, Підлісна, Харківська, Харківська Набережна та прилеглі провулки);

Семенів Яр (Лісова, Польова, Сонячна, Шкільна);

Губарівка (Гутянська, пров. Лісовий);

Мусійки (Благовіщенська, Олени Пчілки та ін.).

У межах Південної міської територіальної громади в середу обмеження також діятимуть приблизно з 9 до 17 години. Без електропостачання тимчасово залишаться мешканці населених пунктів:

Буди (вулиці Фоміна, Слобідська, Соснова, Франка, 6-го Вересня, Борова, Ватутіна, Київська, Кооперативна, Лісова, Люботинська, Матвія Кузнєцова, Молодіжна, Набережна, Нагірна, Перемоги, Соборна, Спортивна, Червоноармійська, Щаслива та ін.);

Бідряги (СТ "Фаянсовщик").

Крім того, Мереф’янське районне відділення обленерго повідомляє про графіки відключення світла на четвер, 23 жовтня – там із 10:00 до 17:00 у зв’язку з ремонтними роботами планується відключення електроенергії в селі Яковлівка.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала про підвищення тарифів на тепло.

Також Politeka повідомляла про нове подорожчання продуктів: на що найбільше переписали цінники.

Крім того, Politeka розповідала про новий графік руху поїздів "Укрзалізниці".