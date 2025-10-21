Робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні сфери, від продажу та обслуговування клієнтів до логістики та складських операцій.

Робота для пенсіонерів у Чернігівській області пропонує різноманітні варіанти зайнятості у роздрібній торгівлі та логістиці, з гнучким графіком і стабільною оплатою, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Наприклад, мережа магазинів «THRASH! ТРАШ!» у місті Остер запрошує на посаду продавця-касира. Заробітна плата складає 14 500–16 000 грн, а робота передбачає як повну, так і неповну зайнятість. Працівник займатиметься касовими операціями, прийомом та переміщенням товару, підтриманням порядку в торговому залі, а також викладкою продукції та контролем цінників. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, навчання з нуля, комфортні умови та можливість кар’єрного росту.

Ще один варіант — продавець-консультант у Vodafone Retail Україна у Чернігові. Зарплата становить 18 000–21 500 грн плюс відсотки від продажів. Працівник консультує клієнтів щодо смартфонів, аксесуарів і акцій, обслуговує на касі, бере участь у прийомі та переміщенні товарів, інвентаризації та мерчендайзингу. Компанія надає офіційне оформлення, оплачувані лікарняні та відпустки, медичне страхування, наставництво та кар’єрний розвиток. Працівники мають змогу працювати в трендових точках продажу та першими тестувати нові гаджети.

Також доступна вакансія комірника-комплектувальника у COMFY у Великій Димерці, що передбачає заробіток 25 000–35 000 грн. Основні обов’язки включають приймання, розвантажування та завантажування товару, внесення інформації у WMS-термінал, перевірку якості продукції, підготовку вантажо-місць і підтримку порядку на складі. Графік роботи змінний із двома змінами на день або ніч, оплата стабільна двічі на місяць із преміями за продуктивність.

Отже, робота для пенсіонерів у Чернігівській області охоплює різні сфери, від продажу та обслуговування клієнтів до логістики та складських операцій. Компанії пропонують офіційне оформлення, оплачувані відпустки та лікарняні, навчання з нуля та підтримку команди. Кожен кандидат може обрати вакансію відповідно до власних навичок, фізичних можливостей та побажань щодо графіку, забезпечуючи стабільний дохід та активну зайнятість.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де готові платити від 30 тисяч.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін.