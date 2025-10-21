Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Одеській області здійснюється виключно у визначених центрах видачі за попереднім записом.

В Одеській області пенсіонери та інші категорії громадян мають можливість отримати грошову допомогу в рамках реалізації проєкту RISE фонда «Карітас-Спес Одеса», повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомляється організації у Фейсбук.

Метою цієї ініціативи є надання підтримки українцям, які опинилися у складних життєвих обставинах через повномасштабну війну, втрату домівки або вимушене переселення. Програма спрямована на забезпечення найнеобхіднішого для життя — придбання продуктів харчування, медикаментів, предметів першої необхідності, а за потреби — тимчасового житла.

Особлива увага в рамках програми приділяється двом основним категоріям населення, які потребують найбільшої підтримки.

Першою категорією є внутрішньо переміщені особи, які протягом останніх 30 днів прибули з тимчасово окупованих територій або населених пунктів, де тривають чи нещодавно завершилися бойові дії. Для цих родин перші тижні після переїзду є найскладнішими, і фінансова допомога покликана полегшити адаптацію до нових умов життя.

Другою категорією є мешканці прифронтових територій, які залишилися проживати у межах 30 км від лінії бойових дій. Такі люди часто живуть у надзвичайно складних умовах, маючи обмежений доступ до базових ресурсів і послуг. Програма надає їм фінансову підтримку для забезпечення повсякденних потреб.

Виплата грошової допомоги для пенсіонерів у Одеській області здійснюється виключно у визначених центрах видачі за попереднім записом. В Одесі прийом бенефіціарів проводиться за адресою Мала Арнаутська, 88.

Кожне домогосподарство може отримати одну виплату, розраховану на три місяці. Розмір допомоги залежить від кількості членів родини — 3600 гривень на місяць на кожного члена, але не більше ніж для чотирьох осіб у межах одного домогосподарства. Таким чином, максимальна сума одноразової виплати становить 14 400 гривень за три місяці.

Для участі у програмі домогосподарство має відповідати низці критеріїв. Зокрема, жоден із членів сім’ї не повинен отримувати грошову допомогу від інших благодійних організацій протягом останніх трьох місяців, а також участь у попередніх програмах виплат фонду «Карітас-Спес Одеса» є обмеженою.

