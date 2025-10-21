Графік відключення газу з 22 по 23 жовтня у Харкові запровадили з метою забезпечення стабільної роботи системи в опалювальний сезон.

Графік відключення газу з 22 по 23 жовтня у Харкові охоплює частину Слобідського району, де тимчасово припинять подачу палива через підготовку системи до осінньо-зимового періоду, повідомляє Politeka.

Таку інформацію місцевим жителям надають у Харківській філії «Газмережі».

Жителів попередили про необхідність самостійно закрити крани перед приладами та зберігати уважність під час виконання робіт. Подачу газу тимчасово припинять за низкою адрес, серед яких усі будинки на провулках Самаркандському, Кедровому, Імбирному, Ялтинському, Яружному, а також на вулицях Самаркандській, Тяньшаньській, Байдарській, Селекційній, Моцарта, Сокальських, Скрипаївській, Пирятинській, Бельбецькій, Ай-Петринській, Яружній та Гюґо.

Постачання буде зупинене також за адресами на в’їзді Аскольдівському 1-му і проїзді Кедровому. Часткове обмеження торкнеться вулиці Киргизької (будинки з 28-А по 126), Морозова (з 37-А по 51), а також проспектів Байрона (з 59 по 155) і Льва Ландау (з 103 по 145).

Крім того, відключення заплановане на вулицях Леонтовича (будинки 1–12) і Павла Чубинського (з 2 по 24), а також на Міцкевича (1–11). Відновлення постачання здійснять після завершення технічних процедур та обстеження внутрішніх мереж у помешканнях абонентів.

Представники підприємства наголосили, що газ знову подадуть лише після перевірки всіх підключень відповідно до вимог безпеки.

