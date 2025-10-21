График отключения газа с 22 по 23 октября в Харькове был введен с целью обеспечения стабильной работы системы в отопительный сезон.

График отключения газа с 22 по 23 октября в Харькове охватывает часть Слободского района, где временно прекратят подачу топлива из-за подготовки системы к осенне-зимнему периоду, сообщает Politeka.

Такую информацию местным жителям предоставляют в Харьковском филиале « Газсети ».

Жителей предупредили о необходимости самостоятельно закрыть краны перед приборами и сохранять внимательность при выполнении работ. Подачу газа временно прекратят по ряду адресов, среди которых все дома на переулках Самаркандском, Кедровом, Имбирном, Ялтинском, Яружном, а также на улицах Самаркандской, Тяньшаньской, Байдарской, Селекционной, Моцарта, Сокальских, Скрипаевской, Пирят Оружейный и Гюго.

Снабжение будет остановлено также по адресам на въезде Аскольдовском 1-м и проезде Кедровом. Частичное ограничение коснется улицы Кыргызской (дома с 28-А по 126), Морозова (с 37-А по 51), а также проспектов Байрона (с 59 по 155) и Льва Ландау (со 103 по 145).

Кроме того, отключение запланировано на улицах Леонтовича (дома 1-12) и Павла Чубинского (со 2 по 24), а также на Мицкевича (1-11). Восстановление поставок осуществляется после завершения технических процедур и обследования внутренних сетей в помещениях абонентов.

Представители предприятия подчеркнули, что газ снова подадут только после проверки всех подключений в соответствии с требованиями безопасности.

