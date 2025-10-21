Робота для пенсіонерів у Харкові представлена різноманітними вакансіями у сфері обслуговування, торгівлі та логістики, що дозволяє обирати оптимальний варіант за графіком та спеціалізацією, повідомляє Politeka.

Актуальну інформацію про вакансії надає сайт work.ua.

Наприклад, компанія Adelina Call Center & BPO пропонує позицію оператора call-центру з мобільного зв’язку. Зарплата складає 20 000–22 000 грн, передбачено офіційне оформлення, оплачуване навчання, а також можливість працювати віддалено з будь-якого куточка України. Основні обов’язки включають консультації клієнтів телефоном, допомогу у виборі тарифів та послуг, фіксацію даних у системі й створення позитивного досвіду для кожного користувача. Компанія цінує грамотну українську мову, уважність, комп’ютерні навички, бажання навчатися й розвиватися, а також доброзичливість. Перевага надається ветеранам.

Інший варіант — продавець-консультант телефонів і аксесуарів у мережі My Device. Зарплата стартує від 22 000 грн і може досягати 45 000 грн, залежно від продажів. Компанія забезпечує комфортне розташування поруч із станціями метро Харкова, оплачуване стажування з першого дня, наставництво та розвиток, включно з курсами іноземних мов. Працівники можуть самостійно обирати графік і отримують 100% від реалізованих товарів.

Також існує вакансія комірника або комірниці на вахтовий метод у Києві від компанії «Омега//», яка займається дистрибуцією автокомпонентів. Зарплата становить 27 500 грн за 168 годин. Працівник відповідальний за розміщення товару, збір замовлень зі сканером, пакування та відвантаження. Компанія надає офіційне оформлення з першого дня, проживання в гуртожитку, оплату проїзду, знижки на обіди та запчастини. Важливі якості — уважність, порядність, готовність працювати фізично та командна взаємодія.

Отже, робота для пенсіонерів у Харкові доступна у різних секторах: від телекомунікацій до торгівлі й логістики. Вакансії передбачають офіційне працевлаштування, стабільну оплату, навчання та розвиток. Кожен може підібрати зручний графік та обрати напрямок відповідно до своїх навичок і досвіду, а підтримка наставників і комфортні умови дозволяють успішно інтегруватися в команду.