Работа для пенсионеров в Харькове представлена ​​различными вакансиями в сфере обслуживания, торговли и логистики, что позволяет выбирать оптимальный вариант по графику и специализации, сообщает Politeka.

Актуальную информацию о вакансиях предоставляет сайт work.ua.

К примеру, компания Adelina Call Center & BPO предлагает позицию оператора call-центра по мобильной связи. Зарплата составляет 20 000–22 000 грн, предусмотрено официальное оформление, оплачиваемое обучение, а также возможность работать удаленно из любого уголка Украины. Основные обязанности включают консультации клиентов по телефону, помощь в выборе тарифов и услуг, фиксацию данных в системе и создание положительного опыта для каждого пользователя. Компания ценит грамотный украинский язык, внимательность, компьютерные навыки, желание учиться и развиваться, а также дружелюбие. Предпочтение отдается ветеранам.

Другой вариант – продавец-консультант телефонов и аксессуаров в сети My Device. Зарплата стартует от 22 000 грн. и может достигать 45 000 грн., в зависимости от продаж. Компания обеспечивает комфортное расположение рядом со станциями метро Харькова, оплачиваемую стажировку с первого дня, наставничество и развитие, включая курсы иностранных языков. Работники могут самостоятельно выбирать график и получают 100% от реализуемых товаров.

Также существует вакансия кладовщика или кладовщика на вахтенный метод в Киеве от компании «Омега//», которая занимается дистрибуцией автокомпонентов. Зарплата составляет 27500 грн за 168 часов. Работник ответственен за размещение товара, сбор заказов со сканером, упаковку и отгрузку. Компания предоставляет официальное оформление с первого дня, проживание в общежитии, оплату проезда, скидки на обеды и запчасти. Важные качества – внимательность, порядочность, готовность работать физически и командное взаимодействие.

Итак, работа для пенсионеров в Харькове доступна в разных секторах: от телекоммуникаций до торговли и логистики. Вакансии предусматривают официальное трудоустройство, стабильную оплату, обучение и развитие. Каждый может подобрать удобный график и выбрать направление в соответствии со своими навыками и опытом, а поддержка наставников и комфортные условия позволяют успешно интегрироваться в команду.