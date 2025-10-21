Місцевим мешканцям варто знати, що в Черкасах почала діяти нова система оплати проїзду, тому розповідаємо, як це впливає на пересування містом.

Нова система оплати проїзду у Черкасах дозволяє контролювати всі платежі та робить процес більш прозорим для пасажирів та міської влади, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційній Фейсбук-сторінці Smartticket.city, на маршруті №30 водії тепер зобов’язані фіксувати всі готівкові розрахунки за допомогою валідатора та видавати квитки пасажирам.

Це означає, що кожен кулений квиток за готівку автоматично потрапляє в систему обліку. Нова система оплати проїзду у Черкасах працює так, що при отриманні готівки водій реєструє оплату на валідаторі, який одразу друкує квиток.

Пасажир отримує його і повинен зберігати протягом поїздки. Інформація миттєво передається в автоматизовану систему обліку пасажирів АСООП.

На сьогодні нова система оплвти проїзду в Черкасах працює вже на семи маршрутах: №4, №26, №5, №7, №21, №22 та №30. Це поступова масштабна робота, спрямована на прозорість пасажиропотоку та фінансових потоків у громадському транспорті міста.

Завдяки такому обліку обіг готівки стає контрольованим і більш безпечним. Водії нагадують, що пасажири мають стояти на тому, щоб їм дали квиток, якщо вони сплатили у громадському транспорті.

Для зручності містян також передбачена можливість безготівкових розрахунків. В салонах автобусів розміщені детальні інструкції, як користуватися картками та QR-кодами. Це спрощує пересування містом та скорочує час на посадку пасажирів.

Впровадження системи е-квитка реалізується Черкаською міською радою спільно з інвестором Smart Ticket Technology та за підтримки міжнародної платіжної компанії Visa. Всі питання щодо роботи системи можна адресувати на гарячу лінію 0 800 300 844.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Черкаській області: кому можуть зупинити виплати

Також Politeka повідомляла, Субсидії для пенсіонерів у Черкаській області: у ПФУ попередили, коли українцям можуть відмовити у допомозі.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Черкасах: українців готові підтримати, що варто знати.