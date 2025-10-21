Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє знизити фінансове навантаження у зимовий період.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області у зимовий період 2025/26 років передбачає часткову компенсацію комунальних платежів для літніх громадян, повідомляє Politeka.

Програму реалізує організація «Карітас Полтава» в рамках ініціативи «Допомога на теплу зиму для постраждалих внаслідок війни в Україні» за підтримки CRS Catholic Relief Services.

Мета проєкту полягає у підтримці осіб, які втратили житло через бойові дії та наразі проживають у Полтавській та Зінківській громадах, зменшуючи фінансовий тиск під час опалювального сезону. Організатори радять стежити за виїздами мобільних груп, щоб мати змогу вчасно пройти реєстрацію у своєму населеному пункті. Програмою передбачена допомога для найбільш соціально вразливих осіб: людей з інвалідністю І або ІІ групи, дітей з інвалідністю, а також громадян віком понад 60 років.

Додатково підтримку можуть отримати одинокі батьки, матері, вагітні жінки, багатодітні та прийомні родини, сім’ї з дітьми до трьох років, а також особи із тяжкими хронічними захворюваннями, лікування яких потребує значних витрат. Для участі в програмі обов’язково мати паспорт, ідентифікаційний код та довідку внутрішньо переміщеної особи, без яких оформлення заявки неможливе.

Отже, гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області дозволяє знизити фінансове навантаження у зимовий період, забезпечує соціальний захист, стабільність та підвищує безпеку найбільш уразливих мешканців регіону, сприяючи їхньому комфортному та безпечному проживанню під час холодного сезону.

