Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовую нагрузку в зимний период.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области в зимний период 2025/26 годов предусматривает частичную компенсацию коммунальных платежей пожилым гражданам, сообщает Politeka.

Программу реализует организация "Каритас Полтава" в рамках инициативы "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине" при поддержке CRS Catholic Relief Services.

Цель проекта заключается в поддержке лиц, лишившихся жилья из-за боевых действий и сейчас проживающих в Полтавской и Зинковской общинах, уменьшая финансовое давление во время отопительного сезона. Организаторы советуют следить за выездами мобильных групп, чтобы вовремя пройти регистрацию в своем населенном пункте. Программой предусмотрена помощь для наиболее социально уязвимых лиц: людей с инвалидностью I или II группы, детей с инвалидностью, а также граждан старше 60 лет.

Дополнительно поддержку могут получить одинокие родители, матери, беременные женщины, многодетные и приемные семьи, семьи с детьми младше трех лет, а также лица с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных затрат. Для участия в программе обязательно иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица, без которых оформление заявки невозможно.

Итак, гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области позволяет снизить финансовую нагрузку в зимний период, обеспечивает социальную защиту, стабильность и повышает безопасность наиболее уязвимых жителей региона, способствуя их комфортному и безопасному проживанию в холодный сезон.

