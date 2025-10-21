Місцеві жителі мають знати про введення обмежень руху траснпорту в Полтавській області, тому розповідаємо, кого саме вони зачеплять.

Обмеження руху траснпорту в Полтавській області зачепить одну з важливих ділянок у Кременчуці, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Кременчуцької міської ради, з 20 по 31 жовтня на Крюківському мосту через Дніпро в Полтавській області буде перекрито одну смугу автопроїзної частини.

Виробничий підрозділ "Кременчуцька дистанція колії" повідомив, що роботи проводитимуть задля відновлення елементів мосту. Під час ремонтних заходів вводять обмеження руху траснпорту в Полтавській області із 09:00 до 17:00.

Водії повинні враховувати ці зміни і використовувати альтернативні маршрути, щоб уникнути заторів та ускладнень у проїзді.

Крім того, нагадаємо, що у Полтаві на вулиці Алмазній планується повне обмеження руху транспорту з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року. Це пов’язано з реконструкцією квартальної каналізаційної мережі, яку виконуватиме КП ПОР «Полтававодоканал».

Роботи охоплюють ділянку від перехрестя з вулицею Ігоря Дорошенка до перехрестя з вулицею Івана Мазепи. Для безпеки пішоходів та організації об’їзду встановлять відповідні дорожні знаки та огорожі. Підрядник зобов’язаний після завершення робіт відновити благоустрій всієї перекритої ділянки.

Тож відразу у двох зазначених містах місцевим жителям варто готуватися до тимчасових незручностей. Людям радять виділяти більше часу на дорогу та корегувати свій маршрут заздалегідь. Це збереже і час, і нерви.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: ситуація стає все більш напружена.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: названо адресу, де можна знайти підтримку.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно зробити в першу чергу для отримання.