Початок опалювального сезону 2025 року в Київській області стартував у Фастові та Білоцерківській громаді, повідомляє Politeka.

Міська рада Фастова видала розпорядження №198-од від 2 жовтня 2025 року через різке похолодання та звернення медичних закладів, які повідомляли про нестачу тепла у пологових, педіатричних відділеннях та операційних. Теплопостачання організоване для всіх жителів громади без винятків.

Відповідальні підприємства зобов’язані забезпечити безперервну подачу енергії до всіх будівель. КП ФМР «Фастівводоканал» стежить за заповненням внутрішніх систем холодною водою, а Фастівська дільниця ТОВ «Газорозподільні мережі України» гарантує постачання газу для котелень. Балансоутримувачі слідкують за температурним режимом у будинках, управління освіти координує присутність персоналу у школах та дитсадках під час включення опалення.

Житловий фонд, соціальні заклади та котельні вже підготовлені. Для безперервної роботи створено запас палива та передбачено альтернативні джерела енергії. З 6 жовтня триває заповнення внутрішньобудинкових систем водою. Мешканців закликають завершити заміну батарей, рушникосушок та труб для повної готовності до опалювального сезону.

У Білоцерківській громаді соціальні об’єкти вже отримують тепло: медичні заклади, дитсадки, школи та спортивні споруди. Житлові будинки підключатимуть з урахуванням погодних умов. Подача тепла почнеться, якщо середньодобова температура протягом трьох днів залишатиметься на рівні +8°C або нижче та після отримання актів готовності всіх об’єктів.

Отже, початок опалювального сезону 2025 року в Київській області гарантує стабільне постачання тепла для всіх категорій споживачів і створює комфортні умови в медичних, освітніх та соціальних закладах.

