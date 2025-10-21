Начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области гарантирует стабильную поставку тепла для всех категорий потребителей и создает комфортные условия.

Начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области стартовало в Фастове и Белоцерковской общине, сообщает Politeka.

Городской совет Фастова издал распоряжение №198 от 2 октября 2025 года из-за резкого похолодания и обращения медицинских учреждений, которые сообщали о нехватке тепла в родильных, педиатрических отделениях и операционных. Теплоснабжение организовано для всех жителей общины без исключений.

Ответственные предприятия обязаны обеспечить непрерывную подачу энергии во все здания. КП ФМР «Фастовводоканал» следит за заполнением внутренних систем холодной водой, а Фастовский участок ООО «Газораспределительные сети Украины» гарантирует поставки газа для котельных. Балансодержатели следят за температурным режимом в домах, управление образования координирует присутствие персонала в школах и детсадах при включении отопления.

Жилищный фонд, социальные и котельные уже подготовлены. Для непрерывной работы создан запас топлива и предусмотрены альтернативные источники энергии. С 6 октября продолжается заполнение внутридомовых систем водой. Жителей призывают завершить замену батарей, полотенцесушителей и труб для полной готовности к отопительному сезону.

В Белоцерковском обществе социальные объекты уже получают тепло: медицинские учреждения, детсады, школы и спортивные сооружения. Жилые дома будут подключаться с учетом погодных условий. Подача тепла начнется, если среднесуточная температура в течение трех дней остается на уровне +8°C или ниже и после получения актов готовности всех объектов.

Итак, начало отопительного сезона 2025 года в Киевской области гарантирует стабильную поставку тепла для всех категорий потребителей и создает комфортные условия в медицинских, образовательных и социальных учреждениях.

