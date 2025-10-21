Обмеження руху в Києві пов’язані з проведенням дорожніх ремонтних робіт, під час яких спеціалісти влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Обмеження руху в Києві діятиме з 21 жовтня на декількох вулицях української столиці, тому варто знати, де вводяться зміни, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у КМДА.

У ніч із 21 на 22 жовтня, з 22:00 до 6:00, у Шевченківському районі Києва буде частково обмежено проїзд на вулиці Юрія Іллєнка.

Обмеження руху в Києві пов’язані з проведенням дорожніх ремонтних робіт, під час яких спеціалісти влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи заплановані на ділянці вулиці — від вулиці Ґарета Джонса до будинку №52-А на вулиці Юрія Іллєнка.

Комунальники зазначають, що ремонт виконується у рамках оновлення дорожньої інфраструктури району та спрямований на підвищення безпеки й комфорту проїзду. Після завершення робіт покриття дороги стане більш рівним, а пересування транспорту — зручнішим та безпечнішим.

У «Київавтодорі» перепрошують мешканців і водіїв за тимчасові незручності, закликають із розумінням поставитися до проведення робіт та завчасно планувати маршрути пересування.

Крім того, у період із 21 до 26 жовтня, щодня з 8:00 до 20:00, буде часткове лбмеження руху в Києві бульваром Лесі Українки у Печерському районі столиці.

Фахівці виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття поблизу зупинки громадського транспорту «Кругла башта». Під час виконання робіт буде обмежено проїзд крайньою правою смугою у напрямку станції метро «Печерська».

Ремонтні роботи проводяться для продовження терміну експлуатації дорожнього полотна, покращення його якості та забезпечення безпечного пересування транспорту, особливо в місцях інтенсивного руху.

