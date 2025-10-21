Ограничения движения в Киеве связаны с проведением дорожных ремонтных работ, в ходе которых специалисты будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия.

Ограничение движения в Киеве будет действовать с 21 октября на нескольких улицах украинской столицы, поэтому следует знать, где вводятся изменения, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в КГГА .

В ночь с 21 на 22 октября с 22:00 до 6:00 в Шевченковском районе Киева будет частично ограничен проезд на улице Юрия Ильенко.

Ограничения движения в Киеве связаны с проведением дорожных ремонтов, в ходе которых специалисты будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы запланированы на участке улицы – от улицы Гарета Джонса до дома №52-А на улице Юрия Ильенко.

Коммунальщики отмечают, что ремонт производится в рамках обновления дорожной инфраструктуры района и направлен на повышение безопасности и комфорта проезда. После завершения работ покрытие дороги станет более ровным, а передвижение транспорта более удобным и безопасным.

В «Киевавтодоре» извиняются жители и водители за временные неудобства, призывают с пониманием отнестись к проведению работ и заблаговременно планировать маршруты передвижения.

Кроме того, в период с 21 по 26 октября, ежедневно с 8:00 до 20:00, будет частичное ограничение движения в Киеве бульваром Леси Украинки в Печерском районе столицы.

Специалисты будут выполнять текущий ремонт асфальтобетонного покрытия у остановки общественного транспорта «Круглая башня». Во время выполнения работ будет ограничен проезд по крайней правой полосе в направлении станции метро «Печерская».

Ремонтные работы производятся для продления срока эксплуатации дорожного полотна, улучшения его качества и обеспечения безопасного передвижения транспорта, особенно в местах интенсивного движения.

