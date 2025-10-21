Дефіцит фруктів на Вінниччині став ще одним чинником, який впливає на загальне зростання вартості сезонної сільськогосподарської продукції по країні.

Дефіцит фруктів на Вінниччині спричинений сильними весняними морозами, які пошкодили частину садів і суттєво знизили рівень урожайності, повідомляє Politeka.

За інформацією генерального директора корпорації «Вінниця-Садвінпром» Сергія Бойчука, цього року фермери області зберуть значно менше плодів, однак очікують підвищення вартості через зменшення пропозиції.

Головний агроном господарства «Іванівська калина» Вадим Розпотнюк пояснив, що травневі заморозки збіглися з періодом активного цвітіння дерев, що спричинило часткову загибель квітів. Поточний сезон виявився складним — приблизно 40% урожаю втрачено. Для окремих сортів ситуація ще гірша: «листопадова» дасть близько 30 тонн з гектара, тоді як «яблонівська» — лише півтори.

Через несприятливі погодні умови виробникам довелося збільшити витрати на утримання садів. Собівартість груші піднялася на 30% порівняно з минулим роком. Садівники використали більше засобів для обробки дерев, щоб урятувати хоча б частину врожаю.

«Ми застосували більше препаратів, щоб урятувати плоди. Врожай менший, але він економічно виправданий», — зазначив Розпотнюк.

Попри скорочення виробництва, фермери розраховують на вигідні продажі. Цього року очікується дефіцит української груші, тому середня ціна може досягти 70 гривень за кілограм, тоді як торік вона становила близько 50. Усі плоди планують реалізувати одразу після збору.

На внутрішньому ринку спостерігається й подорожчання овочів. Тепличні помідори нині коштують 50–60 грн/кг, що на 51% більше, ніж тиждень тому. Аналогічна тенденція спостерігається і щодо огірків — їхня ціна зросла на 66%, до 65–80 грн/кг.

Отже, дефіцит фруктів на Вінниччині став ще одним чинником, який впливає на загальне зростання вартості сезонної сільськогосподарської продукції по країні.

Джерело: SEEDS

