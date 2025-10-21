Дефицит фруктов в Винницкой области стал еще одним фактором, который влияет на общий рост стоимости сезонной сельскохозяйственной продукции по стране.

Дефицит фруктов в Винницкой области вызван сильными весенними морозами, которые повредили часть садов и существенно снизили уровень урожайности, сообщает Politeka.

По информации генерального директора корпорации «Винница-Садвинпром» Сергея Бойчука, в этом году фермеры области соберут гораздо меньше плодов, однако ожидают повышения стоимости из-за уменьшения предложения.

Главный агроном хозяйства «Ивановская калина» Вадим Розпотнюк объяснил, что майские заморозки совпали с периодом активного цветения деревьев, что повлекло за собой частичную гибель цветов. Текущий сезон оказался сложным — около 40% урожая потеряно. Для отдельных сортов ситуация еще хуже: «ноябрьская» даст около 30 тонн с гектара, тогда как «яблоновская» всего полторы.

Из-за неблагоприятных погодных условий производителям пришлось увеличить расходы на содержание садов. Себестоимость груши поднялась на 30% по сравнению с прошлым годом. Садоводы использовали больше средств для обработки деревьев, чтобы спасти хотя бы часть урожая.

«Мы применили больше препаратов, чтобы спасти плоды. Урожай меньше, но он экономически оправдан» , — отметил Распотнюк.

Несмотря на сокращение производства, фермеры рассчитывают на выгодные продажи. В этом году ожидается дефицит украинской груши, поэтому средняя цена может достичь 70 гривен за килограмм, тогда как в прошлом году она составила около 50. Все плоды планируют реализовать сразу после сбора.

На внутреннем рынке наблюдается и удорожание овощей. Тепличные помидоры сейчас стоят 50–60 грн/кг, что на 51% больше недели назад. Аналогичная тенденция наблюдается и по огурцам — их цена выросла на 66%, до 65–80 грн/кг.

Источник: SEEDS

