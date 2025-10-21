Прогноз погоди у Харкові на тиждень свідчить про поєднання прохолодних ранків, поступового потепління вдень та короткочасних опадів.

Прогноз погоди у Харкові на тиждень обіцяє різкі коливання температури від +3 до +13°C, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають на сайті Метеофор.

22 жовтня прогріється до +7°C, дме зі заходу зі швидкістю до 7 м/с, а атмосферні опади складуть майже 6 мм. Наступного дня стовпчики термометрів покажуть +4°C, напрямок потоку повітря зміниться на північно-західний, опадів не передбачається.

24 числа прогріється до +8°C, а вітер, що дме з південного сходу, досягне 6 м/с, невеликий дощ очікується у вигляді 1,2 мм рідини. Наступні дві доби, 25 та 26-го, повітря поступово потеплішає до +10°C і +3°C відповідно, із південним напрямком вітру та мінімальними опадами, що дозволить насолодитися сухою погодою.

27 жовтня повітря вночі охолоне до +11°C, денна температура підніметься до +5°C, вітер з південно-східного напрямку не перевищуватиме 5 м/с, дощів не прогнозують. 28 числа стовпчики термометрів сягнуть +13°C вдень, пориви – 3 м/с, а опади залишаться відсутніми, що сприятиме комфортному пересуванню містом.

Прогноз показує, що зміни температури відбуватимуться щодня, а опади будуть локальними та малопомітними. Південний та південно-східний вітер принесуть відчуття прохолоди, особливо в ранкові та вечірні години. Мешканцям та гостям міста радять враховувати коливання термометрів при плануванні прогулянок та поїздок, особливо в дні з можливими дощами.

Отже, прогноз погоди у Харкові на тиждень свідчить про поєднання прохолодних ранків, поступового потепління вдень та короткочасних опадів, що не повинно сильно впливати на щоденні справи.

