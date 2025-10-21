Графік відключення світла у Чернігівській області з 23 по 24 жовтня оприлюднено для кількох населених пунктів, де заплановане проведення ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі, передає Politeka.

Інформацію про розміщено на сайті Остерської громади.

З 23 жовтня з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинено у селі Поліське. Під час робіт без живлення залишаться абоненти на вулицях Космонавтів (будинки 1–74) та Лісова (1–29). Відключення проводиться для технічного обслуговування та усунення можливих несправностей.

Наступного дня, 24 числа, з 09:00 до 17:00 електроенергії не буде в населеному пункті Крехаїв. Тимчасові незручності торкнуться мешканців вулиці Гайової (будинки 1–30). Ремонтні бригади здійснюватимуть перевірку обладнання та профілактику енергомережі.

Також 24 числа з 09:00 до 17:00 планується відключення у місті Остер. Без електрики залишаться споживачі на Деснянській (будинки 2–76А), Тарашкевича (2–34) та Хутірській (19–46). Роботи на цих ділянках охоплять кілька ліній, що живлять значну частину приватного сектору.

маршрутка

Крім того, у Беремицькому в цей період без напруги будуть будинки по вулиці Набережній (1–50). Відключення заплановане з 09:00 до 17:00, мета – технічна перевірка ліній та оновлення елементів живлення.

Таким чином, графік відключення світла у Чернігівській області з 23 по 24 жовтня передбачає короткочасні перерви в електропостачанні у Поліському, Крехаєві, Остері та Беремицькому у зв’язку з плановими роботами на лініях електропередач.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Чернігівській області: що варто зробити для отримання виплат

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де готові платити від 30 тисяч

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на електроенергію у Чернігівській області: коли і кому чекати змін