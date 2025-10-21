Графік відключення світла у Чернігівській області з 23 по 24 жовтня передбачає короткочасні перерви в електропостачанні.

Графік відключення світла у Чернігівській області з 23 по 24 жовтня оприлюднено для кількох населених пунктів, де заплановане проведення ремонтних робіт на повітряних лініях електропередачі, передає Politeka.

Інформацію про розміщено на сайті Остерської громади.

З 23 жовтня з 09:00 до 17:00 електропостачання буде тимчасово припинено у селі Поліське. Під час робіт без живлення залишаться абоненти на вулицях Космонавтів (будинки 1–74) та Лісова (1–29). Відключення проводиться для технічного обслуговування та усунення можливих несправностей.

Наступного дня, 24 числа, з 09:00 до 17:00 електроенергії не буде в населеному пункті Крехаїв. Тимчасові незручності торкнуться мешканців вулиці Гайової (будинки 1–30). Ремонтні бригади здійснюватимуть перевірку обладнання та профілактику енергомережі.

Також 24 числа з 09:00 до 17:00 планується відключення у місті Остер. Без електрики залишаться споживачі на Деснянській (будинки 2–76А), Тарашкевича (2–34) та Хутірській (19–46). Роботи на цих ділянках охоплять кілька ліній, що живлять значну частину приватного сектору.

Крім того, у Беремицькому в цей період без напруги будуть будинки по вулиці Набережній (1–50). Відключення заплановане з 09:00 до 17:00, мета – технічна перевірка ліній та оновлення елементів живлення.

Таким чином, графік відключення світла у Чернігівській області з 23 по 24 жовтня передбачає короткочасні перерви в електропостачанні у Поліському, Крехаєві, Остері та Беремицькому у зв’язку з плановими роботами на лініях електропередач.

