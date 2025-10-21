Облэнерго предупредило о новых графиках отключения света в Харьковской области на 22 и 23 октября 2025 года.

В некоторых общинах Харьковской области 22 и 23 октября 2025 снова будут действовать локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

В частности, специалисты Богодуховского района электрических сетей облэнерго предупреждают, что в связи с проведением плановых ремонтных работ в среду, 22 октября, с 9:00 до 17:00 частичные графики отключения света будут действовать в следующих населенных пунктах:

Богодухов (ул. Благовещенская, Гетьмана Сагайдачного, Дружбы, Заречная, Николая Оверченко, Михаила Дерегуса, Мусийчанская, Подлесная, Харьковская, Харьковская Набережная и прилегающие переулки);

Семенов Яр (Лесная, Полевая, Солнечная, Школьная);

Губаровка (Гутянская, пер. Лесной);

Мусийки (Благовещенская, Елены Пчилки и др.).

В пределах Южной городской территориальной общины в среду ограничения будут действовать примерно с 9 до 17 часов. Без электроснабжения временно останутся жители населенных пунктов:

Буды (улицы Фомина, Слободская, Сосновая, Франко, 6-го Сентября, Боровая, Ватутина, Киевская, Кооперативная, Лесная, Люботинская, Матвея Кузнецова, Молодежная, Набережная, Нагорная, Победы, Соборная, Спортивная, Красноармейская и др.);

Бидряги (СТ «Фаянсовщик»).

Кроме того, Мерефянское районное отделение облэнерго сообщает о графиках отключения света на четверг, 23 октября – там с 10:00 до 17:00 в связи с ремонтными работами планируется отключение электроэнергии в селе Яковлевка.

