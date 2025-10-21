Подорожание проезда во Львовской области ударило по обычным местным жителям, поэтому рассказываем, кого именно это задело.

В одном из городов Львовской области официально объявили о подорожании проезда, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Дрогобычского городского совета, подорожание проезда во Львовской области касается только пассажиров, которые платят наличными, в то же время владельцы "Карты дрогобычанина" смогут оплачивать по старому тарифу.

Так, с 15 до 20 гривен выросла стоимость билета на городских маршрутах Дрогобыча, за который рассчитываются наличными. Подорожание проезда во Львовской области предполагает, что люди, которые пользуются "Картой жителя Дрогобычской ТГ", будут платить 15 грн, а за расчет банковской картой бесконтактно - 18.

Решение о повышении наличного тарифа было принято для того, чтобы стимулировать местных жителей переходить на безналичные расчеты.

Представители городского совета подчеркнули, что благодаря им можно вести четкий учет пассажиров, определять погрузку на маршрутах, фиксировать количество льготников и их долю в общем потоке.

Это позволяет лучше планировать работу транспорта и контролировать финансовые потоки. Также при обсуждении новых тарифов, внесли изменения в перечень льготных категорий, имеющих право на бесплатный проезд в рамках Дрогобычской общины.

К льготникам отнесли участников боевых действий и добровольцев АТО и ООС, лиц с инвалидностью в результате войны и их сопровождающих, участников ликвидации аварии на ЧАЭС.

А также людей с инвалидностью I и II групп, детей с инвалидностью, родителей погибших военнослужащих, членов семей погибших ветеранов войны и ветеранов разных служб.

Кроме того, право на передвижение по городу без билета ежемесячно при предъявлении "Карты жителя Дрогобычской ТГ" имеют пенсионеры, лица с инвалидностью ІІІ группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львовской области: эксперты рассказали, увидят ли украинцы пустые прилавки.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда во Львовской области: какие суммы теперь придется платить.

Как сообщала Politeka, Начало отопительного сезона 2025 во Львове: когда батареи будут теплыми.