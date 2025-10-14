Подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче коснется прежде всего пассажиров, платящих наличными.

Подорожание проезда во Львовской области вступило в силу в Дрогобыче, сообщает Politeka.

Новые тарифы установлены для общественного транспорта, что предполагает изменения в стоимости поездок для разных категорий пассажиров.

Оплата наличными выросла с 15 до 20 гривен, тогда как владельцы «Карты дрогобычанина» продолжают платить 15 грн. Кроме того, введен промежуточный тариф в 18 грн для бесконтактных расчетов банковскими картами, что должно стимулировать безналичные платежи.

В исполкоме отмечают, что безналичный расчет позволяет вести точный учет пассажиров, оценивать погрузку на маршруты и фиксировать количество льготных категорий. Также уточнен перечень граждан, пользующихся бесплатным проездом в рамках Дрогобычской общины: участники боевых действий, добровольцы АТО и ООС, защитники Украины, лица с инвалидностью из-за войны и сопровождающие, пострадавшие от аварии на ЧАЭС, ветераны службы, реабилитированные граждане, дети с инвалидностью, дети с инвалидностью, многодетные военнослужащих.

Пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью ІІІ группы старше 60 лет и опекуны детей-сирот получают право на 20 бесплатных поездок ежемесячно при наличии «Карты жителя Дрогобычской ТГ». Учащиеся заведений среднего образования во время учебного года пользуются бесплатным проездом до 19:30 ежедневно, кроме выходных, по предъявлению ученического билета.

Следовательно, подорожание проезда во Львовской области в Дрогобыче коснется прежде всего пассажиров, которые платят наличными, а держатели карт общины смогут продолжать пользоваться транспортом по старому тарифу. Введенные новые ставки и стимулирование безналичных расчетов будут способствовать более эффективному учету пассажиропотока и балансированию между платными и льготными категориями.

