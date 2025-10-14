Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области стало ощутимой нагрузкой для многих семей, сообщает Politeka.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области коснулось сразу нескольких населенных пунктов, поэтому рассказываем, где приходится платить больше.

Прежде всего, скачок расценок на ЖКУ почувствовали жители Вознесенска, где с начала 2025 года начали действовать новые цены на централизованное водоснабжение. Теперь за кубический метр с учетом НДС горожане платят 34 гривны 89 копеек.

На водоотводе установлена ​​стоимость 11 гривен 06 копеек. Коммунальщики объясняют, что изменения обусловлены ростом себестоимости ЖКУ и потребностью покрыть расходы по ремонту изношенных сетей. Для городского бюджета это тоже дополнительная нагрузка, однако без пересмотра расценок предприятие не смогло бы работать стабильно.

Кроме того, повышение тарифов на коммунальные услуги в Николаевской области наблюдается в Очакове. Здесь подорожание объяснили несколькими факторами. В первую очередь речь идет о подорожании электроэнергии, сокращении объемов водоснабжения и многочисленных порывах на канализационных сетях.

По новым расчетам стоимость водоснабжения теперь составляет 90.40, а водоотвод стоит 101.30. Местное КП «Очаков-сервис» сообщает, что состояние сетей в городе критическое. За последние три года их износ возрос на 80 процентов.

Повреждены три основных коллектора, общая длина аварийных участков составляет около полутора километров. Поэтому предприятие вынуждено нести дополнительные затраты на перекачку сточных вод. Без повышения цен покрыть эти издержки было бы нереально.

