Дефицит продуктов в Винницкой области в 2025 году ощутимо повлиял на жителей региона, усложнив доступ к основным товарам, сообщает Politeka.

Наиболее заметное удорожание наблюдается среди молочных изделий. Сегодня литр молока стоит примерно 39-45 гривен, а 180-граммовая пачка сливочного масла даже по акционной цене стартует от 73,70 грн. По словам эксперта Инфагро Максима Фастеева, несмотря на увеличение поставок сырья, высокий спрос на белки и жиры удерживает цены на стабильно высоком уровне.

На ситуацию повлияло и уменьшение европейских заказов на украинское масло. Первоначальная квота действовала до конца июля, однако часть поставок поступала еще несколько недель. Это повысило внутреннее предложение и несколько стабилизировало рынок. В то же время производители вынуждены корректировать реализационные стратегии из-за сохранения напряженности.

Сезонные колебания надоев и скопление запасов дополнительно воздействовали на цена. В августе средняя цена молока составила 41,5 грн. за литр, а масло подорожало с 78 грн. за 200 г до 102 грн. Органические и фермерские продукты традиционно оцениваются в 10–20% дороже.

Экономист Олег Пендзин подчеркивает, что высокие тарифы обусловлены сокращением хозяйств, уменьшением поголовья коров и ростом затрат на корма и энергию. Он отмечает:

"Меньше коров меньше молока, поэтому цены будут оставаться высокими до конца осени 2025 года. Без государственной поддержки и доступных кредитов возможно дополнительное увеличение на 5–7%".

Частичное снижение давления на рынок может обеспечить объединение фермеров, но это лишь временная мера. Потребителям советуют планировать закупки заранее и пользоваться акционными предложениями. Дефицит продуктов в Винницкой области остается серьезной проблемой, заставляющей население адаптироваться к новым рыночным условиям и выбирать оптимальные способы приобретения товаров.

