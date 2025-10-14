Подорожание проезда в Хмельницкой области утверждено согласно действующим нормам и доведено до сведения жителей.

Подорожание проезда в Хмельницкой области зафиксировали на автобусном маршруте «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы», сообщает Politeka.

Об этом сообщает Ярмолинецкий поселковый совет.

Исполнительный комитет принял постановление об установлении нового тарифа – 15 гривен за одну поездку. Основанием для пересмотра стоимости стало обращение перевозчика Корицкого В.И. и результаты общественных слушаний, проведенных среди жителей территориального общества.

Целью изменений является урегулирование стоимости перевозок и обеспечение надлежащего технического состояния автобусного транспорта. Решение подготовлено в соответствии с законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "Об автомобильном транспорте", "О транспорте", а также методиками, утвержденными приказом Министерства транспорта и связи №1175 от 17 ноября 2009 года.

Управляющая делами исполнительного комитета Юлия Стахова обнародовала постановление на официальном сайте совета и в печатном издании «Вперед». Новый тариф начал действовать сразу после публикации, а предыдущее решение №11 от 29 июня 2022 года утратило силу.

Контроль за исполнением возложен на заместителя председателя Дмитрия Головко, ответственного за работу исполнительных подразделений. Информация об изменениях маршрута публикуется открыто на ресурсах общества, что обеспечивает прозрачность и доступность для граждан.

Итак, подорожание проезда в Хмельницкой области в направлении «Ярмолинцы – ст. Ярмолинцы» утверждено согласно действующим нормам и доведено до сведения жителей, что гарантирует контроль за исполнением и открытость принятых решений.

