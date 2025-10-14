Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена ​​на уменьшение нагрузки на семьи.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области предусматривает частичное покрытие расходов на коммунальные услуги для пожилых людей в зимний период 2025/26 годов, сообщает Politeka.

Программа реализуется в рамках инициативы "Помощь на теплую зиму для пострадавших в результате войны в Украине", которую внедряет организация "Каритас Полтава" при поддержке CRS Catholic Relief Services. Ее главная цель — оказать поддержку гражданам, потерявшим дома из-за боевых действий и ныне проживающих в пределах Полтавской и Зинковской общин. Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области направлена ​​на уменьшение нагрузки на семьи, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Организаторы просят тщательно следить за выездами мобильных групп, чтобы своевременно пройти регистрацию в своем населенном пункте. Помощь могут получить люди с высоким уровнем социальной уязвимости: лица с инвалидностью первой или второй группы, граждане с детской инвалидностью, а также жители старше 60 лет.

Кроме того, поддержка оказывается одиноким родителям, матерям, беременным женщинам, семьям с детьми младше трех лет, приемным и многодетным семьям. Также к участию привлекают лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, лечение которых требует значительных финансовых затрат.

Для оформления заявки необходимо иметь паспорт, идентификационный код и справку внутри перемещенного лица. Без этих документов участие в программе невозможно.

Итак, инициатива направлена ​​на снижение финансового давления в отопительный сезон, обеспечение стабильности, социальной поддержки и повышение уровня безопасности для наиболее уязвимых жителей региона.

