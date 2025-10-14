Местные жители заметили, что подорожание продуктов в Полтавской области постепенно отражается на семейных бюджетах.

Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировали на разные группы товаров, сообщает Politeka.

По последнему мониторингу, проведенному специалистами Кременчугского управления Госпродпотребслужбы, видно, что средние цены на базовые позиции и овощи существенно колеблются, а некоторые категории выросли в цене.

Данные о подорожании продуктов в Полтавской области были собраны на 11 сентября 2025 года и охватывают как Кременчуг, так и район.

Как сообщили в Кременчугской районной военной администрации, подорожание продуктов в Полтавской области происходит на фоне стабильного контроля за рынком.

Больше всего подскочили ценники на мясные товары. Свинина стоит в среднем 264 грн. за килограмм, а говядина – 266. Куры в тушках продают по 131 грн. за килограмм, а молоко в бутылках по 41 за 0,9 литра.

В то же время, стоимость хлеба и батона остается относительно стабильной и не превышает 27 гривен за 0,55 кг хлеба и 20 - за тот же вес батона.

Среди круп больше выросли ценники на гречку, ее средняя стоимость составляет более 40 грн за 0,8 кг. Рис стоит примерно 42. Макаронные изделия остаются на уровне 38. Муку пшеничную можно приобрести по 21.

Яйца за последнюю неделю выросли на 0,20 грн. и сейчас стоят почти 75 за десяток. Овощи "борщового набора" показывают смешанные тенденции. Картофель немного поднялся на 0,06 грн. Морковь подешевела на 0,27. Лук держится на уровне 11,48, свекла – 11,40.

Поэтому Кременчугская РВА отмечает, что рост происходит постепенно и контролируется.

