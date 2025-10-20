Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области зависит от органов самоуправления, технической готовности сетей и своевременной оплаты потребленного тепла.

Начало отопительного сезона 2025 года в Днепропетровской области в городе Самар будет определяться местными властями, а не датой 1 ноября, как ошибочно сообщали некоторые источники, сообщает Politeka.

Мэр Сергей Резник пояснил, что правительственное постановление только продолжает действие фиксированных цен на газ для населения и производителей электроэнергии до 31 марта 2026 года. В документе этот период назван "отопительным", однако это технический термин и не означает фактическое включение батарей в жилых домах.

По словам мэра, тарифы для жителей Самара остаются неизменными на уровне 2018 года, а решение о старте подачи тепла принимает община. Важными факторами для запуска отопительного сезона есть температурные показатели и наличие энергоресурсов на государственном уровне. На сегодняшний день никакой задержки или отмены отопления нет: система теплоснабжения города полностью подготовлена, котельные и сети находятся в рабочем состоянии, готовы к началу подачи тепла.

В то же время, стабильный запуск зависит от расчетов жильцов за потребленную тепловую энергию. В настоящее время долг населения составляет около 44 миллионов гривен, и без его погашения город не сможет закупать газ для бесперебойной работы котельных. Мэр отметил необходимость ответственного отношения к оплате услуг, чтобы избежать перебоев и обеспечить комфортную температуру в домах во время отопительного сезона.

Окончательная дата начала отопительного периода в Самару будет сообщена дополнительно, поэтому жителям рекомендуют следить за официальными источниками информации. Местные власти подчеркивают, что запуск отопления будет происходить своевременно и в полном объеме, как только будут соблюдены все условия для стабильной работы системы.

Источник: Днепр Регион

