Графики отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Кировоградской области отражают точное распределение дат.

Графики отключения света в неделю с 20 по 26 октября в Кировоградской области предусматривают плановые ремонты электросетей в разных населенных пунктах, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в Кировоградоблэнерго .

20 октября 2025 года с 09:30 до 18:30 электроснабжение временно прекратят в Большой Выске на улице Успешная, дома 40, 42, 44, 46, 48, 50, 56, 58, 64–67, 69–77, 7 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 109.

21 октября с 09:30 до 18:30 ремонты состоятся в Павловке на улице Карпенко-Карого, 108, 110А, 111Б, 112-115, 117-120, 126, 130, 132, 131, 4 7–9, 9А, 13–14, 20–23, 25–26, 29–31. В Злинке 21 октября с 10:00 до 17:00 планируется отключение на Матюшенко, 1, 4-10, 12-24, 27-28, 30-31.

22 числа с 09:00 до 18:00 в Мануйловке временно не будет электричества на Полевой, 17, 25, 38, 42, 46, и Степной, 19, 21, 23, 30, 32, 34, 40, 00 40. останутся в Новогригоровке на Цветочной, 1, 3, 8, 12–15, 20, Садовой, 1–3, 5–6, 8–10, 12, 14–15, 17, 21, а также Центральной, 6, 8–12, 19, 23, 25 35, 45, 47. Также в Злинке 22 октября с 10:00 до 17:00 ремонты коснутся Преображенской, 64, 66, 68, 70, 73–82, 84, 87–89, 91, 93–94, 95–10.

23 числа с 09:00 до 18:00 плановые отключения состоятся в Веселом на Шевченко, 2-3, 7, 9, 11, 13-15, 17-18, 21, 25, 29-30, 33, 39-40, 49, 45, 4. Лутковка останется без электричества на Гоголя, 4, 6, 8, 10, Заречной, 7, 9, 11, Ивана Франко, 1–3, 7, 9, Лесной, 1, 4–5, 7–8, Молодежной, 2–16, 19, 22, 2 37, 43, Степной, 1-2, Шахтерской, 2, 6-8, 18-19, Шевченко, 1-3, 9-13, 15.

Малая Виска 23 числа с 09:00 до 18:00 будет без электроснабжения на Виктора Чабана, 47, 49, 51–55, 55а, 56–58, 60–64, 66, 68, 68А, 69–78, 80–84, 86/88; Железнодорожный, 1, 3, 31, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 37, 41, 41А, 43, 45, 47, 45, 6 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 101, 103, 107, 111, 113, 115; Цветочной, 2–5, 7–12, 15, 15А, 16–22, 24–27, 29–30, 32, 32А, 33–34, 36/22, 37–38, 39А, 40, 42–44, 46, 5 56-60, 62-67, 67А, 68-70, 70А, 71-73, 75-76, 79, 79А, 80-86, 88-92, 94-96, 99-100, 100А, 101-103.

24 октября с 09:00 до 18:00 в Лутковке будут проводить плановые работы на Ивана Франко, 9, Молодежной, 9, 43, Шахтерской, 18-19. В тот же день с 09:30 до 17:00 в Летеном Ташлыке не будет электроснабжения на Приовражном переулке, 3, Садовой, 25, 30, 32, 34–38, Спокойной, 21, 26.

Итак, графики отключения света на неделю с 20 по 26 октября в Кировоградской области отражают точное распределение дат, часов и адресов, где жители будут временно оставаться без электричества, обеспечивая безопасное обслуживание сетей.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Кривом Роге: что именно повлекло за собой кризис.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Кировоградской области: о каких рисках предупредили.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Кривом Роге: какие вакансии предлагают горожанам.