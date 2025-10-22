Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надає переселенцям різні варіанти тимчасового проживання, об’єднуючи державну підтримку, волонтерські ініціативи та приватні пропозиції.

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області надається для внутрішньо переміщених осіб та інших категорій, які потребують підтримки, повідомляє Politeka.

За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, доступ до тимчасових домівок забезпечують не лише державні установи, а й приватні ініціативи та окремі громадяни, готові прийняти переселенців у свої квартири чи будинки.

Для пошуку доступного житла переселенці можуть скористатися платформою «Там, де вас чекають». Вона містить дані про кількість вільних місць у прихистках, контактні телефони та адреси населених пунктів із можливістю поселення. Цей ресурс дозволяє швидко зорієнтуватися та знайти тимчасовий дім у зручному регіоні.

Окремо діє державний сервіс «Прихисток», який став популярним серед тих, хто шукає безкоштовне житло для ВПО в Київській області. Щоб ним скористатися, потрібно зайти на сайт, обрати регіон, вказати кількість людей і переглянути пропозиції. Після цього можна напряму зв’язатися з власниками та домовитися про поселення.

Також існує волонтерський сервіс «Допомагай», який працює за аналогічним принципом. На платформі регулярно з’являються нові пропозиції від небайдужих українців, готових безоплатно надати кімнати або будинки внутрішньо переміщеним особам.

Важливу роль у процесі надання житла відіграє місцева влада. Обласні військові адміністрації та органи самоврядування займаються розміщенням ВПО у місцях компактного проживання та контролюють процес поселення.

