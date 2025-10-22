Для багатьох людей старшого віку вихід на пенсію не означає бажання сидіти вдома, тому пенсіонери активно шукають роботу у Запоріжжі.

Робота для пенсіонерів у Запоріжжі стає все більш затребуваною, адже у місті відкрито чимало вакансій, які підходять для досвідчених і відповідальних людей, повідомляє Politeka.

Як свідчать оголошення на платформі work.ua, робота для пенсіонерів у Запоріжжі дозволяє знайти баланс між активністю та комфортом.

Є можливість обрати варіанти з гнучким графіком, офіційним оформленням і приємною атмосферою в колективі.

Однією з таких пропозицій є вакансія майстра з ремонту дрібної побутової техніки в сервісному центрі «Рома-Сервіс». Заробіток становить від 15 000 до 20 000 грн залежно від кількості ремонтів.

Основні обов’язки включають діагностику та ремонт кавомашин, пилососів, мікрохвильових печей, кухонних комбайнів, прасок та іншої техніки.

Потрібно вміти визначати несправності, замінювати комплектуючі, проводити профілактику й тестування після ремонту. Вимоги до кандидата включають досвід від одного року, знання принципів електрики та механіки, навички пайки й уміння читати схеми.

Ще одна робота для пенсіонерів у Запоріжжі - посада заправника або молодшого оператора АЗС. Компанія пропонує стабільну зарплату близько 15 000 грн плюс чайові.

Працівників оформлюють з першого дня, не затримують виплати, оплачують лікарняні та відпустку, надають безкоштовне медичне страхування.

Третя пропозиція, яка може зацікавити старше покоління, - комплектувальник на складі кормів для тварин компанії «Кормотех». Заробітна плата коливається від 15 000 до 18 300, залежно від обсягу виконаних завдань.

Потрібно комплектувати товар за накладними. Графік: з 07:00 до 18:00, 5 або 6 днів на тиждень. Працівникам надається безкоштовний автобус, який курсує маршрутом Бабурка, Металургів, Сталеварів, ТЦ Україна, Фестивальна, Пушкіна, Іванова, Анголенко, Автовокзал, Космос.

